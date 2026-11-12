Meloni incontra opposizioni su allarmi bomba, Calenda: “Segnale positivo per italiani”

“Una riunione in cui siamo entrati nel merito delle questioni e senza polemiche. Un clima positivo in cui si è parlato per una volta di cose concrete. Un segnale positivo per gli italiani in un momento in cui il Paese è sotto attacco”, ha detto il leader di Azione Carlo Calenda al termine dell’incontro assieme alle altre opposizioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari dopo i falsi allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia. “Meloni ci ha detto che stanno lavorando a dei protocolli per definire chi decide se evacuare o no un luogo oggetto di minacce come quella di ieri. Ottima riunione. Bene avere unità su questi temi”.