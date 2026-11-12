Meloni incontra opposizioni su allarmi bomba, Avs: “Spostare investimenti in armi su cyber sicurezza”

“Abbiamo offerto la nostra disponibilità, ma non è una delega in bianco. Abbiamo chiesto che ci sia comunque un’informativa in Parlamento. Abbiamo chiesto perché non si è riusciti a intervenire, perché non è la prima volta che accade. Attacchi con caratteristiche simili sono avvenuti, seppur non in tutta Italia. Abbiamo chiesto perché ad esempio ieri in Irlanda si è giudicato di non evacuare le scuole perché la minaccia non è stata ritenuta credibile. Servono protocolli e strumenti per far arrivare l’allarme tempestivamente alle autorità prima di decidere l’evacuazione”, ha affermato il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni fuori da Palazzo Chigi dopo l’incontro assieme alle altre opposizioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari a seguito dei falsi allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia. “Abbiamo chiesto di implementare le risorse per fermare questi attacchi e ci aspettavamo dalla presidente del Consiglio qualche proposta”, ha aggiunto Angelo Bonelli di Europa Verde. “Noi non governiamo la sicurezza pubblica. Abbiamo ribadito alla presidente che una cosa è la cybersicurezza e un’altra cosa sono i sistemi d’arma. In sintesi, gli hacker non vengono fermati con i cannoni”.