Manovra 2027, la Caritas: “Non va nella direzione giusta, poveri aumentano. Serve misura di contrasto nazionale”

“Una povertà che cresce e che negli ultimi trent’anni è passata da 6 milioni di persone in difficoltà ad oltre 8 milioni. Una povertà che si protrae nel tempo e che coinvolge non più solo la fascia più debole ma anche quella che prima era considerata classe media”. E’ la fotografia dello stato di salute del Paese che emerge dal “Rapporto Povertà e Risorse 2026”, presentato oggi a Roma dalla Caritas. Nel 2025, 126.850 persone hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso pacchi, empori o buoni spesa. Il 48,2% dei destinatari è collegato alle attività della Caritas da almeno tre anni. Un segnale questo importante per capire come gli aiuti assistenziali siano diventati strutturali negli interventi di contrasto alla povertà. “Questa legge di bilancio non va nella direzione giusta – denuncia Don Marco Pagniello, direttore Caritas italiana – i tagli sono importanti soprattutto in momento storico difficilissimo, complicato. Oggi la sicurezza sembra essere la priorità, ecco quindi che le scelte per il riarmo segneranno la storia anche di questo bilancio. Noi invece pensiamo che il modo per combattere e contrastare la povertà sia garantire uno stato di vita sereno per tutti, con una misura di contrasto nazionale alla povertà fatta come si deve”. “Noi – aggiunge – siamo uno dei pochi paesi in Europa che non ce l’ha. Ne abbiamo sperimentati 1000, tutte mancanti e nessuna perfetta. Però io credo che dopo l’esperienza vissuta, andando al di là dei colori politici, io credo che si possa tranquillamente, sedendoci intorno a un tavolo, pensare una misura nazionale di contrasto alla povertà che garantisca il minimo per tutti, che garantisca un salario anche minimo che metta in condizione di produrre in maniera giusta e non a discapito delle persone”.