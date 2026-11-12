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giovedì 12 novembre 2026

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La Spezia, l'ondata di maltempo trasforma le strade in fiumi

LaPresse
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L’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo Toscana e Liguria ha provocato gravi allagamenti in città come La Spezia, dove alcune strade sono state interrotte, trasformandosi in veri e propri fiumi di fango, come mostrano le immagini che circolano sui social. Secondo la rete di misurazione Omirl di Arapl, sulla città si sono rovesciati fino a 150 millimetri di pioggia. Durante la notte la pioggia non si è fermata, causando la piena del fiume Serchio, che però non è esondato. Il fiume è stato monitorato attentamente anche più a sud, in direzione Lucca, senza registrare particolari problematiche.