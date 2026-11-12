Gaza, attacco israeliano contro l'ospedale Nasser: almeno 6 morti

Un attacco aereo israeliano contro l’ospedale Nasser, a Khan Younis, ha causato la morte di sei persone e il ferimento di almeno altre 12. Il raid è stato sferrato nelle prime ore di giovedì; l’esercito di Tel Aviv afferma di aver colpito “un terrorista di alto rango di Hamas” e altri militanti, senza fornire prove a sostegno di queste dichiarazioni.

Il ministero della Salute di Gaza ha spiegato che l’attacco ha colpito il reparto di chirurgia dell’ospedale e che tra i morti figura un medico. Molte parti del secondo piano dell’edificio sono state distrutte.

Non è il primo attacco contro l’ospedale Nasser, che resta una delle poche strutture sanitarie ancora operative a Gaza, seppur con un’infrastruttura sanitaria decimata dalla guerra. Nel 2025, l’Idf ha ucciso cinque giornalisti – tra cui la collaboratrice dell’AP Mariam Dagga – quando ha colpito un punto di raccolta per i reporte locali all’interno del complesso ospedaliero, che secondo i soldati israeliani viene utilizzato da Hamas come copertura per le loro attività militari.