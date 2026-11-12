Falsi allarmi bomba, tutti i leader delle opposizioni a Chigi per l’incontro con Meloni

Vertice d’urgenza questa mattina a Palazzo Chigi dopo le migliaia di mail con falso allarme bomba inviate agli istituti scolastici pubblici nella mattinata di ieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato una riunione per le 8:30 di questa mattina con tutti i leader di partito delle opposizioni assieme ai vicepremier Salvini e Tajani e ai sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Il primo ad arrivare a Palazzo Chigi è Angelo Bonelli di Europa Verde-Alleanza Verdi e Sinistra, poi il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il deputato Edoardo Ziello per Futuro Nazionale in vece di Roberto Vannacci. A seguire Carlo Calenda di Azione, Riccardo Magi di +Europa, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni-Alleanza Verdi e Sinistra e infine il capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.