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giovedì 12 novembre 2026

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Cop31, Pezeshkian: "A Gaza catastrofe umanitaria e ambientale causata dal regime sionista"

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Dalla Cop31 in corso in Turchia, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato Israele di aver provocato una “catastrofe umanitaria e ambientale” nella Striscia di Gaza. “I bombardamenti del regime sionista hanno devastato infrastrutture vitali, distrutto le risorse idriche e del suolo, causato un inquinamento diffuso e devastato l’ecosistema“, ha affermato, aggiungendo che la recente guerra con gli Stati Uniti e Israele ha danneggiato l’ambiente e i siti del patrimonio culturale dell’Iran. Pezeshkian ha quindi definito tali attacchi un “assalto” al patrimonio naturale delle generazioni presenti e future.