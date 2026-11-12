Cop31, Pezeshkian: "A Gaza catastrofe umanitaria e ambientale causata dal regime sionista"

Dalla Cop31 in corso in Turchia, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato Israele di aver provocato una “catastrofe umanitaria e ambientale” nella Striscia di Gaza. “I bombardamenti del regime sionista hanno devastato infrastrutture vitali, distrutto le risorse idriche e del suolo, causato un inquinamento diffuso e devastato l’ecosistema“, ha affermato, aggiungendo che la recente guerra con gli Stati Uniti e Israele ha danneggiato l’ambiente e i siti del patrimonio culturale dell’Iran. Pezeshkian ha quindi definito tali attacchi un “assalto” al patrimonio naturale delle generazioni presenti e future.