Cop31, Guterres: "L’azione per il clima è più di una semplice lotta su un numero o su un termometro"

Mercoledì, in occasione dell’avvio dei colloqui ufficiali alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima in Turchia, i leader mondiali hanno sollecitato un’azione urgente e decisiva sul riscaldamento globale, affermando che la crisi sta danneggiando in modo sproporzionato alcuni dei paesi più vulnerabili del mondo.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha delineato un quadro di riferimento per i negoziati sul clima, affermando che questi devono dare priorità alla fine della dipendenza dai combustibili fossili, all’adattamento a un mondo più caldo, all’aumento del sostegno finanziario ai paesi più poveri che subiscono il peso maggiore dei cambiamenti climatici e alla promozione della cooperazione piuttosto che del conflitto.

“Conosciamo la verità. Ora dobbiamo agire di conseguenza perché l’azione per il clima è più di una semplice lotta su un numero o su un termometro“, ha affermato Guterres nel suo discorso di apertura. “Stiamo lottando per le nostre vite e per il futuro dei nostri figli. Non è necessario che i paesi siano d’accordo su tutto. Ma abbiamo bisogno che cooperino su quelle questioni che nessun paese può risolvere da solo”, ha aggiunto.