Australia, 17enne ritrovato vivo dopo 6 giorni nei boschi: dormiva vicino a un torrente

Un ragazzo di 17 anni affetto da autismo è stato ritrovato vivo dopo sei giorni trascorsi nei boschi dell’Australia orientale, dove si era smarrito. L’adolescente, che la polizia ha identificato solo come William, era partito venerdì scorso per un campeggio con un coetaneo ed era poi scomparso nei pressi di Walhalla, un’ex città mineraria aurifera situata a 185 chilometri a est di Melbourne. Un elicottero della polizia lo ha trovato addormentato su una roccia piatta accanto a un torrente. William è stato riportato dalla madre Elizabeth, che lo ha trovato di buon umore e, nel complesso, in buona salute.

Dopo essersi smarrito, il 17enne ha camminato per giorni fino a quando non è rimasto bloccato nel luogo ripido dove è stato ritrovato, a due chilometri dal campeggio. Le vaste operazioni di ricerca condotte dalla polizia hanno coinvolto oltre 100 persone tra membri dei servizi di emergenza e volontari.