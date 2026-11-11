Turchia, la banda musicale ottomana annuncia l'apertura della COP31 ad Antalya

Mercoledì, in Turchia, mentre i leader mondiali avviavano i dibattiti ufficiali alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, alcuni artisti turchi hanno messo in scena uno spettacolo musicale ricco di colori, nella speranza di concordare azioni concrete per frenare il riscaldamento globale dopo un anno caratterizzato da inondazioni, ondate di calore e altri disastri legati al clima. Resta però da vedere cosa si potrà e si riuscirà a realizzare alla Conferenza delle Parti, denominata COP31.