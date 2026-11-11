Spagna, i funerali di Stato delle 69 vittime dell'incidente ferroviario vicino Toledo

I familiari delle 69 persone rimaste uccise in uno scontro tra treni ad alta velocità avvenuto in Spagna il mese scorso hanno partecipato martedì a un funerale di Stato presieduto dai reali spagnoli, a quasi due settimane dall’incidente. La cerimonia si è svolta nella maestosa Cattedrale di Toledo, risalente al XIII secolo. La collisione è avvenuta il 28 ottobre, quando un treno ad alta velocità si è scontrato con un altro treno fermo sulla linea Madrid-Siviglia nei pressi di Urda, a circa 140 chilometri a sud della capitale.