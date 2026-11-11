Roma: frodi fiscali e riciclaggio, eseguite 30 misure cautelari

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 30 persone nell’ambito di un’inchiesta su un’organizzazione criminale dedita a frodi fiscali e riciclaggio, radicata tra le province di Roma e Latina. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura, rappresenta uno sviluppo dell’operazione condotta il 29 settembre scorso su tutto il territorio nazionale, che aveva portato al sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro.

Le indagini, avviate nel 2023, hanno permesso di ricostruire un sistema di frodi fiscali basato sull’utilizzo di 64 società “cartiere”, che avrebbero emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, provocando un’evasione fiscale superiore a 4 milioni di euro e generando crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro. Secondo gli investigatori, i proventi illeciti venivano successivamente riciclati e reinvestiti nell’economia legale attraverso l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso. Nel corso delle operazioni erano stati sottoposti a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e immobili, inclusi gli oltre 100.000 euro in contanti e i preziosi per un valore superiore a 300.000 euro occultati all’interno di un tavolo da biliardo.