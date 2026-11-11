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mercoledì 11 novembre 2026

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Rapine su mezzi pubblici a Milano, polizia arresta 14 giovani

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La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 14 giovani, un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, ritenuti responsabili della commissione, tra agosto 2025 e giugno 2026, di 8 rapine (due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi), un furto con strappo e ricettazione. Nei confronti di un altro giovane tunisino di 20 anni, inoltre, è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Individuato uno specifico modus operandi da parte degli indagati: soliti compiere i reati contestati a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare a bordo delle carrozze dei treni regionali e delle metropolitane, nelle relative stazioni o nelle immediate vicinanze, aggredivano la vittima, quasi sempre sola, dopo averla seguita e accerchiata, ricorrendo all’uso della violenza fisica e di spray al peperoncino. Alle vittime sono stati asportati, anche con notevole violenza, sfruttando la forza del branco, collane e bracciali d’oro, un orecchino d’oro, soldi contanti, orologi e carte di pagamento.