Rapine su mezzi pubblici a Milano, polizia arresta 14 giovani

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 14 giovani, un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, ritenuti responsabili della commissione, tra agosto 2025 e giugno 2026, di 8 rapine (due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi), un furto con strappo e ricettazione. Nei confronti di un altro giovane tunisino di 20 anni, inoltre, è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Individuato uno specifico modus operandi da parte degli indagati: soliti compiere i reati contestati a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare a bordo delle carrozze dei treni regionali e delle metropolitane, nelle relative stazioni o nelle immediate vicinanze, aggredivano la vittima, quasi sempre sola, dopo averla seguita e accerchiata, ricorrendo all’uso della violenza fisica e di spray al peperoncino. Alle vittime sono stati asportati, anche con notevole violenza, sfruttando la forza del branco, collane e bracciali d’oro, un orecchino d’oro, soldi contanti, orologi e carte di pagamento.