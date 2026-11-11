Paura nel V Municipio di Roma, l’allarme del presidente: "In atto una guerra, Piantedosi batta un colpo"

“Piantedosi batti un colpo. Veniamo da un periodo in cui ci sono stati questi attentati. Ogni settimana una bomba. Mi sembra evidente che ci sia una guerra criminale in atto”. L’allarme arriva dal presidente del V municipio, Mauro Caliste. Un allarme che arriva dopo mesi di guerra a bassa intensità nel quadrante est di Roma che conta pù di 31 attentati in tre mesi. Bombe e attacchi incendiari in autosaloni, androni dei palazzi, nei portoni di casa. Solo nell’ultimo mese di ottobre ci sono 21 attentati. Le indagini ancora navigano nel buio, si pensa ad una guerra di potere tra clan dopo la morte di Diabolik, ma il clima a Roma Est sta diventando rovente.

“I cittadini ci chiedono sicurezza a livello municipale, ma fanno finta di non saperlo che il municipio, tanto meno il comune, non si occupa di sicurezza – avverte Caliste – Chi si deve occupare di sicurezza è il ministro Piantedosi e io continuo a ripetere: Ministro Piantedosi, batti un colpo, a Roma c’è bisogno di maggiori agenti per dare sicurezza. Le divise non mettono paura alle persone per bene. Le persone per bene vogliono vedere le divise per strada, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza. L’importante è che ci sia qualcuno che tuteli i cittadini. C’è l’insicurezza ed è tutto evidente. E questo si vede dagli attentati che ci sono e dalla microcriminalità che c’è, che è diffusa”. Con Caliste parliamo davanti a ciò che rimane del rudere di via Tallone dove nonostante lo sgombero due giorni fa è stato ritrovato un altro cadavere, probabilmente vittima di overdose. “A via Tallone – aggiunge ancora Caliste – da circa un mese sono iniziati i lavori quelli della pulizia, cioè hanno tonnellate e tonnellate di rifiuti accumulati; da un momento all’altro dovranno partire i lavori di demolizione effettiva, proprio la demolizione del manufatto. Complessivamente, per tutta l’operazione ci vorranno circa 7 mesi”.