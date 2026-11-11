Papa a Buenos Aires, accoglienza da star e spettacolo pirotecnico per Leone XIV

Papa Leone XIV è stato accolto come una pop star, con tanto di spettacolo pirotecnico, mentre presiedeva una grande veglia giovanile al Monumento de los Españoles, a Buenos Aires, gremito di gente per l’evento serale. Prevost ha esortato gli argentini a rifiutare gli “idoli del nostro tempo”, dal denaro alla droga, e a modellare la propria vita su quella dei santi, attirando circa un milione di persone alla veglia di martedì sera nella città natale del suo predecessore, Papa Francesco.