Haiti, truppe salvadoregne distruggono la casa del capo della banda 400 Mawozo

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha diffuso martedì un video che mostra elicotteri militari che lanciano razzi contro un luogo che, secondo lui, era la residenza del capo della potente banda 400 Mawozo ad Haiti. L’attacco è avvenuto durante un’operazione svoltasi domenica. Il primo ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé ha commentato il video su X, affermando di “rendere omaggio all’impegno delle forze salvadoregne nella lotta contro le bande criminali”. Le immagini mostrano elicotteri che sferravano ripetuti attacchi contro alcune abitazioni nelle campagne haitiane, sollevando colonne di fumo nell’aria. La polizia haitiana e i soldati salvadoregni hanno distrutto un’abitazione di proprietà di Wilson Joseph, il leader dei 400 Mawozo.