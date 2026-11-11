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mercoledì 11 novembre 2026

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Corea del Sud, bus di linea si schianta contro oltre 30 veicoli durante l’ora di punta mattutina

LaPresse
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Mercoledì mattina, durante l’ora di punta, un autobus di linea ha urtato più di 30 veicoli fermi a un semaforo a Seongnam, appena a sud di Seul, ferendo decine di persone, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. I video girati sul posto mostrano l’autobus incastrato sullo spartitraffico con il parabrezza in frantumi e altre auto danneggiate. Almeno 57 persone sono state sottoposte a cure mediche per le ferite riportate, tra cui nove in condizioni gravi, anche se nessuno sarebbe in pericolo di vita.