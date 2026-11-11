Corea del Sud, bus di linea si schianta contro oltre 30 veicoli durante l’ora di punta mattutina

Mercoledì mattina, durante l’ora di punta, un autobus di linea ha urtato più di 30 veicoli fermi a un semaforo a Seongnam, appena a sud di Seul, ferendo decine di persone, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. I video girati sul posto mostrano l’autobus incastrato sullo spartitraffico con il parabrezza in frantumi e altre auto danneggiate. Almeno 57 persone sono state sottoposte a cure mediche per le ferite riportate, tra cui nove in condizioni gravi, anche se nessuno sarebbe in pericolo di vita.