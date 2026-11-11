Cisgiordania, coloni israeliani aggrediscono palestinesi durante la raccolta delle olive

I coloni israeliani hanno aggredito alcuni palestinesi e gli attivisti che li accompagnavano mentre raccoglievano le olive nel villaggio di Qusra, nella Cisgiordania occupata, ferendo diverse persone e danneggiando diversi veicoli, secondo quanto riferito da un attivista e da funzionari locali. Un video condiviso dall’organizzazione Rabbis for Human Rights su Instagram mostra un colono mascherato che colpiva una donna con un’asta della bandiera vicino agli ulivi. La donna è caduta a terra e poi è stata portata via da attivisti e palestinesi.