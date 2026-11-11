Allarmi bomba, studentessa del Virgilio a Roma: "Un po' di caos ma siamo tranquilli"

Una e-mail ha fatto scattare diversi allarmi bomba in oltre 100 scuole di tutta Italia. Polizia e carabinieri hanno effettuato evacuazioni in via cautelativa, bonifiche e messa in sicurezza degli istituti. Davanti al Liceo Classico Virgilio a Roma una studentessa racconta: “Siamo scesi in cortile, è arrivata la preside che ci ha informato che c’era un allarme bomba e quindi abbiamo dovuto evacuare, più di questo non sappiamo, aspettiamo che vengano a fare il sopralluogo. C’è stato un po’ di caos, un po’ di ansia ma adesso siamo tranquilli perché sembra che la situazione sia sotto controllo”. “Guardi i ragazzi, non sono preoccupati più di tanto, sono più preoccupati perché hanno dovuto lasciare in classe le loro cose”, afferma un insegnante.