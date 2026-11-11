Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 11 novembre 2026

Ultima ora

Allarmi bomba nelle scuole, Meloni: "Chi vuole spaventare la nazione ci troverà pronti"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Giorgia Meloni ha parlato alla luce degli allarmi bomba che mercoledì mattina hanno interessato oltre 6mila scuole in tutta Italia. “In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola“, ha detto la presidente del Consiglio in un videomessaggio. “So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, hanno tenuto tranquilli i ragazzi, e voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici”, ha aggiunto la premier.

“Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos”, ha affermato Meloni aggiungendo che “su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura, insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi: quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi, con l’onestà che mi contraddistingue, anche un’altra cosa. È possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti”. “Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita; troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare”. 