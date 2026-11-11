Allarmi bomba nelle scuole, Cirio: "In Piemonte 470 segnalazioni, 70-80 gli istituti evacuati"

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio, assieme all’assessora regionale per l’Istruzione Daniela Cameroni, ha riunito Prefetture, Ufficio Scolastico Regionale, Anci Piemonte e il rappresentante delle Province alla luce degli allarmi bomba che hanno interessato migliaia di scuole in tutta Italia. “Anche il Piemonte è stato colpito da queste minacce bombe nelle scuole: 470 segnalazioni, 70, 80 circa le scuole evacuate”, ha detto Cirio. “Questa sera ho voluto convocare un tavolo di coordinamento perché noi abbiamo il dovere di garantire la sicurezza e la serenità delle persone. Anche se queste minacce si sono dimostrate infondate, era necessario intervenire e siamo pronti a farlo in qualsiasi momento”.