Allarme bomba nelle scuole a Roma, finito l'incontro tra studenti e prefetto: "Le occupazioni continuano"

Finito l’incontro tra gli studenti e il prefetto di Roma Lamberto Giannini. “Questi allarmi bomba arrivano in concomitanza con un movimento degli studenti che a Roma ha occupato più di 40 scuole e in tutta Italia più di 150. Ci inquieta molto perché potrebbe esserci una strategia della tensione a monte”, spiega Tommaso, studente di Cambiare rotta. “Abbiamo chiesto due cose molto semplici: la sicurezza per la vita scolastica per gli studenti che non vogliono andare a scuola con questo tipo di rischio e con questo tipo di tensione e di paura e poi abbiamo chiesto un incontro con il ministero dell’Istruzione e del merito”. “In merito alle occupazioni ancora in corso dico che hanno retto, come hanno dimostrato gli studenti, ad esempio il liceo Minghetti di Bologna, voglio citarlo, che responsabilmente hanno fatto fare sopralluoghi ma ha mantenuto l’occupazione e questo è successo anche in altre scuole del territorio nazionale e del territorio romano. La lotta continua e le occupazioni continuano”.