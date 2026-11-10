Ucraina, Crosetto: "Borghi? È in Copasir, presento pacchetto e andiamo avanti"

“Borghi mi pare che faccia parte del Copasir, ci parlerò oggi durante la presentazione. È una linea che non ha scelto il ministro, ma ha scelto il Parlamento, e il governo. Sto solo interpretando una scelta, tra l’altro, che è precedente a questo governo, perché ricordo che stiamo utilizzando lo stesso sistema che è stato individuato dal governo Draghi, che l’ha sostenuto il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle, la Lega stessa. Questo governo ha mantenuto immutata la procedura che era stata individuata allora”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del Calendario Difesa 2027, replicando alle critiche del leghista Borghi sul pacchetto di aiuti a Kiev.“Questo pacchetto è il 13esimo – ha aggiunto il ministro -. I primi cinque sono stati fatti da un altro governo. Questo governo ne ha fatti otto. Nell’altro governo che ne ha fatti cinque c’era la Lega, c’era il Movimento Cinque Stelle, c’era il Pd. Questo governo ne ha fatti otto, fino adesso tutti hanno mantenuto fede all’impegno con la Nato, ripeto, in un’altra epoca politica. Non vedo perché smetterla adesso. Io sono fermo al fatto di presentare il pacchetto al Copasir, poi dopo il decreto si ripresenterà, penso, come è stato ripresentato a febbraio, l’anno scorso, se si deciderà di farlo per la maggioranza, ma non è una cosa mia. Però adesso fino al 31 dicembre siamo a posto e possiamo andare avanti”.