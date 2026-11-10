Ucraina, Borghi: "Ribadirò a Crosetto contrarietà ad aiuti"

“Il mandato che ha il segretario dopo il congresso è basta qua. E avevamo ragione, noi siamo sempre stati contrari e abbiamo sempre avuto ragione. Vorrei che questo fosse chiaro, perché ogni volta era l’ultimissimo” pacchetto, “quello che dovrebbe portare alla pace, non ha portato alla pace, no?”. La Lega potrebbe far cadere il governo sull’Ucraina? “No, perché dovrebbe cadere il governo? Si può anche pensare che la Lega non sia d’accordo e non si fanno determinate cose, risponde. Ribadirà a Crosetto la posizione della Lega? “Glielo ribadisco, sono 4 anni che lo dico e sono 4 anni che io avevo ragione e lui torto”. Così il senatore della Lega Claudio Borghi, arrivando in Copasir per l’audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto sul 13esimo pacchetto di aiuti a Kiev.