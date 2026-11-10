Ucraina, Borghi (Lega): "Pacchetto potrebbe avere problemi coperture, sin qui tutto gratis"

Questo pacchetto di aiuti sarà firmato da Giorgetti? “Bisogna chiederlo a Giorgetti. Ci possono anche essere degli aspetti tecnici, vale a dire, tutto quello che abbiamo mandato finora a bilancio non ha un centesimo di copertura perché è considerato residuato” dei magazzini della Difesa. “Può anche essere che magari i tecnici del MEF abbiano valutato che bisogna prima vedere se sono davvero dei residuati o meno, no? E quindi prima bisogna vederlo. Ha fatto bene Giorgetti ad aspettare a firmare, perché dice ‘Prima lo devo guardare’”. Così il senatore della Lega Claudio Borghi arrivando in Copasir per l’audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto sul 13esimo pacchetto di aiuti a Kiev. “Questo pacchetto, qualora Giorgetti lo firmasse è del decreto dell’anno scorso. Qualora si volesse fare un decreto per il 2027, cosa che io sconsiglio, a quel punto c’è una contrarietà politica che è stata raccontata e data come mandato al congresso della Lega. Salvini ha un mandato da parte del suo partito che gli ha detto che noi siamo contrari a ulteriori invii”.