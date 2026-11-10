Quirinale, Conte: "Mio nome per Colle? Poltrona per me mai stato problema"

“Chi conosce la mia storia sa che la poltrona per me non è mai stato un problema e non lo diventerà adesso”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che gli chiedono un commento alle parole di Rocco Casalino, che lo vedrebbe come un possibile nome del centrosinistra per il Quirinale. “Se avessi guardato alla poltrona sarebbe partito un Conte ter e io l’ho rifiutato perché si trattava di cedere al ricatto di Italia Viva dando dei ministeri e delle posizioni in più e l’ho rifiutato – aggiunge -. Non sono entrato nel governo Draghi. La poltrona per me non è mai stato un problema e non lo diventerà”.