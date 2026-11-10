Napoli, a Città della Scienza la presentazione del "Premio Nicolais"

Presso la sala Newton di Città della Scienza a Napoli si è svolta la presentazione in anteprima nazionale del Premio intitolato a Gino Nicolais, promosso da Materias, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti i team di ricerca e le start up innovative italiane che sviluppano tecnologie ad alto potenziale nei processi industriali. Presenti il Rettore dell’Università Federico II Andrea Mazzucchi, il Presidente della Fondazione Idis Città della Scienza Giovanni Covone e la Presidente di Materias Maria Cristina Messa.