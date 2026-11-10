Luiss e Angelini Academy lanciano nuova cattedra per educare alla complessità dell'IA

Sviluppare competenze e strumenti utili all’avanzamento dell’innovazione e a cogliere le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, puntando su nuovi modelli di formazione e strumenti che insegnino come governare la complessità. È questo l’obiettivo della Angelini Academy Chair in Strategic Innovation, affidata al professore Patrick Reinmoeller e presentata oggi da Angelini Academy e Luiss nel campus di viale Romania, dell’Ateneo intitolato a Guido Carli.

“La cattedra intende studiare l’innovazione nel contesto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo del capitale umano, della formazione, sia per l’Academy di Angelini, ma in generale per la pedagogia e per la formazione in senso più ampio possibile. Quindi questo obiettivo per noi è strategico. Oggi l’università ha il dovere di abbracciare questa rivoluzione innovativa e lo deve fare con consapevolezza, con proattività e con una strategia volta a massimizzare l’efficacia nell’apprendimento, ma anche la responsabilità, perché oggi per un giovane entrare nel mercato del lavoro senza una capacità di utilizzo efficace e responsabile di questi strumenti sarebbe inutile perché, risulterebbe una formazione superficiale e non in grado di aiutarlo in un efficace inserimento nel mondo del lavoro”. Così, a margine della presentazione, il rettore dell’Università Luiss Guido Carli, Paolo Boccardelli. Gli fa eco il CEO di Angelini Industries, Sergio Marullo di Condojanni:

“Non c’è futuro per le imprese senza innovazione. L’innovazione si basa sui giovani e sul fatto che sappiano coltivare il talento e portare avanti idee nuove. L’Academy ha un focus sui giovani e quindi le due cose si tengono perfettamente. Una cattedra sponsorizzata da un’impresa che ha molto a cuore l’innovazione attraverso un’accademia che coltiva talenti facendoli guardare avanti”. Infine, il commento di Maria Chiara Carrozza, Professoressa di Bioingegneria e Presidente Fondazione BIND: “L’IA è entrata pesantemente nell’ambito della capacità di modellare, di progettare gli esperimenti, sta accelerando la ricerca, specialmente nel campo farmaceutico, e nelle terapie in generale”. “Oggi è importante sviluppare competenze interdisciplinari, in cui alle competenze nei vari settori sia affiancata anche la possibilità di imparare a padroneggiare questi strumenti, a capire come funzionano, perché se non si capisce come funzionano, non li possiamo utilizzare, soprattutto come ricercatori”.