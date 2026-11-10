Jannik Sinner: "Kimi Antonelli è un talento e ha lavorato tantissimo"

“Ho una grande passione per il motorsport, la cosa che seguo di più. Ho anche il simulatore, sappiamo cosa sta succedendo con Kimi Antonelli. Siamo felici”. Lo ha detto Jannik Sinner in occasione dell’evento ‘Be Like Sinner’ organizzato da Allianz Italia in Torre Allianz a Milano, che ha visto protagonisti di un talk giornalistico lo stesso Sinner, Global Brand Ambassador Allianz, e Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia e Darren Cahill, allenatore uscente del campione. “Quello che ha fatto, ora è facile parlarne, alla seconda stagione in F1 non era semplice. E’ un talento, ha lavorato tantissimo per fare quello che ha fatto”, ha concluso.