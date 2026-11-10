Il principe Harry all’Europarlamento: "I social devono essere sicuri fin dalla progettazione"

Il principe Harry è intervenuto martedì al Parlamento europeo di Bruxelles, chiedendo che la sicurezza degli utenti sia garantita fin dalla progettazione delle piattaforme social. Il suo discorso è arrivato in occasione dell’inaugurazione del “Lost Screen Memorial”, un’installazione artistica dedicata ai bambini morti in seguito a danni legati all’utilizzo di internet. Nel suo intervento, il duca di Sussex ha dichiarato che “non possiamo più fidarci né credere alle aziende” che gestiscono le piattaforme. Harry ha inoltre sottolineato la necessità di imparare dalle criticità emerse con i social network per affrontare le nuove sfide legate all’intelligenza artificiale. All’evento era presente anche Meghan Markle, duchessa di Sussex.