Crosetto: "Missili Aster? Ne abbiamo da tenere per noi"

“I missili Aster? Ne abbiamo da tenere per noi, ma come sapete non posso rivelare i contenuti del pacchetto di aiuti”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del Calendario Difesa 2027, sulla possibile carenza di missili Aster in dotazione all’Italia da inviare all’Ucraina, dopo che il suo omologo tedesco Boris Pistorius ne ha parlato per quanto riguarda i Patriot. “Ho trovato totale sostegno da parte di Kallas, che ha capito benissimo l’importanza della nostra richiesta, ma non mi pare di aver visto nulla di concreto”, spiega poi il ministro, rispondendo una domanda sulla possibilità di avere un contributo alla missione Aspides, dopo averne parlato a Bruxelles con i colleghi dei Paesi Ue. “Continuo a dirlo, le operazioni europee si reggono per un terzo sul contributo dell’Italia. Altre nazioni ben più grandi di noi danno molto, molto di meno. Ora, se ha senso che esiste un’Europa della difesa che in qualche modo si tuteli e si difenda investendo nelle missioni, è giusto che tutti diano il contributo. Noi stiamo dimostrando che crediamo in questa necessità, se lo facessero tutte le nazioni, probabilmente sia in Mar Rosso, sia in Libano, sia in altre zone, dalla Bosnia al Kosovo, in zone dove è importante avere una presenza europea, riusciremmo a fare di più”.