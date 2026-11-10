Cop31, in Turchia traffico sulle strade e lunghe code all'ingresso a conferenza Onu

Traffico congestionato sulle strade, tra affollatissimi e lunghe code all’ingresso della Cop31 ospitata dalla città di Antalya, in Turchia. È iniziata con gravi ritardi 31ma Conferenza dell’Onu sul clima. Anche 4 ore tra il trasporto e la registrazione per molti dei partecipanti. Il Brasile, che ha presieduto i negoziati sul clima delle Nazioni Unite dello scorso anno, presenterà durante i negoziati di quest’anno la tabella di marcia promessa per “la transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili”.