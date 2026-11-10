Attacchi hacker, Crosetto: "Specialisti sono cinesi, russi e iraniani"

“C’è una casistica ormai diffusa, ma non in questi mesi, in questi anni, quelli specializzati sono normalmente cinesi, iraniani e russi, poi non significa necessariamente legati ai governi, significa dei gruppi”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del Calendario Difesa 2027, a proposito della matrice degli attacchi hacker. “Lo svantaggio di questi tipi di attacchi – ha aggiunto – è che sono detti sotto soglia, perché nessuno può attribuirli, nessuno può dire da dove arrivano realmente, anche se tutti sanno che partono da una nazione. Poi non ce n’è uno che arrivi direttamente dalla Russia, dall’Iran o dalla Cina, magari passano in 25 Paesi e l’ultimo attacco arriva dal Giappone o dall’Albania o dall’Italia stessa, per cui è una guerra molto difficile da combattere. Non c’è bisogno di uno Stato per entrare in un computer iperprotetto. Basta un ragazzino di 15 anni, 16 anni, particolarmente dotato, poi sta a lui, al suo buon cuore, una volta che è entrato, quello che vuole fare”. Per proteggersi dalla guerra ibrida “devono cambiare gli Stati, non solo la difesa, perché come vedete, come avete visto, un attacco, non c’è bisogno che colpisca la difesa o lo Stato, colpisce un supermercato, colpisce una catena di supermercati e magari rende impossibile alle famiglie riuscire a far la spesa. Se colpisse un ospedale e facesse saltare l’impianto elettrico di un ospedale, colpirebbe tutte le persone che sono all’interno di quell’ospedale, per cui è la nazione che deve prepararsi. Per questo io da 4 anni lo dicevo, per questo da 4 anni dicevo che la parte cyber, anche se non si vedeva, era uno dei modi con cui si poteva fermare una nazione. Poco per volta si stanno adeguando, lo stanno capendo tutti. E ripeto, nel frattempo c’è la parte dello Stato che deve cercare di fermarli e che sta lavorando, dall’ACN, alla difesa, alla polizia, ai servizi. C’è un lavoro dello Stato, ma ognuno può essere un obiettivo e quindi quello rende più difficile una difesa al 100%”.