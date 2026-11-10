Animali, Lav: "Da Italia zero fondi pubblici su alternativa a sperimentazione, nonostante Ue chieda superamento"

“La Commissione Europea ha dato un indirizzo preciso, ovvero il voler superare la sperimentazione animale. Allo stato attuale l’Italia non ha alcun fondo dedicato ai nuovi approcci metodologici senza animali, che sono quelli promossi dalla Commissione Europea. Abbiamo richiesto, con la nostra campagna ‘La cura giusta’, che il Governo stanzi quantomeno l’1% dei fondi destinati alla ricerca ai metodi senza animali e che venga rinnovato il fondo, che già esisteva, per i metodi alternativi e che dal 2023 è pari a zero. Perciò attualmente zero fondi pubblici sono destinati alla ricerca senza animali in Italia”. Così la responsabile area ‘Ricerca Senza Animali’ della LAV, Valeria Albanese, a margine del convegno “Scienza Human Based: l’Europa guida il cambiamento, ora l’Italia segua l’esempio”, a Roma. “Chiaramente la mancanza di una deadline da parte della Commissione Europea nella sua tabella di marcia può essere un ostacolo, ma ci auguriamo che in questi anni di attuazione della roadmap ci siano effettivamente delle azioni concrete da parte di ciascun Stato membro”, ammette Albanese, che entrando nello specifico del caso italiano si augura come il nostro paese “si metta in prima linea in questo cambiamento e non rimanga fanalino di coda”. “Se vedo una motivazione politica dietro la scelta del governo di non finanziare la ricerca senza animali? Il dato di fatto è che in Italia è sempre stato molto complicato”, tanto che noi di LAV “abbiamo dovuto sempre porci in primo piano per cercare di insistere affinché il governo stanziasse dei fondi”. “Il fatto che negli ultimi tre anni questo non sia avvenuto dà un segnale forte, ma negativo, su quanto il Governo voglia effettivamente finanziare la ricerca innovativa”, conclude.