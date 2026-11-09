Totti e Spalletti tornano insieme nella nuova pubblicità di Amaro Montenegro

Francesco Totti e Luciano Spalletti si ritrovano, ma questa volta è il Mister a organizzare tutto. Nel nuovo spot di Amaro Montenegro, in onda dall’8 novembre, l’ex capitano della Roma riceve un invito a cena a casa dell’allenatore, in Toscana. Quello che sembra un normale incontro, però, si trasforma presto in una specie di caccia al tesoro. Spalletti guida Totti in videochiamata, indicandogli la strada e sottoponendolo a una serie di prove. Tra ostacoli e battute, il Pupone riesce finalmente a raggiungere la destinazione: un bar costruito su un albero, dove l’allenatore lo aspetta per il brindisi. Naturalmente, non manca il ritorno della domanda che accompagna ormai i due: “Liscio o con ghiaccio?”. E Totti, dopo tutta la fatica fatta per arrivare, va dritto al punto: “Ma il ghiaccio ce l’hai?“.