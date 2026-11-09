Roma, tende in piazza di Spagna: "No al governo della guerra"

Tende piantate sulla scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna a Roma, in protesta contro le politiche abitative del governo Meloni e in solidarietà al popolo spagnolo, rappresentato dall’ambasciata in Italia situata a pochi passi, per lo sgombero dell’acampada di Puerta del Sol, a Madrid, il grande presidio permanente nato a seguito dello sgombero di Maricarmen Abascal, la donna diventata il simbolo della lotta alla casa in Europa e poi deceduta poche settimane dopo l’inizio della protesta. È questa l’azione messa in campo dal movimento diritto all’abitare, affiancato da USB e Potere al Popolo, oltre che dagli studenti di Cambiare Rotta e Osa. Circa una cinquantina di persone che hanno occupato la celebre scalinata, davanti a turisti e cittadini romani, scandendo slogan contro il governo, bandiere e striscioni. Uno recita: “No al governo della guerra. Casa, reddito e salute per tutti”.L’azione fa seguito a quella che Paolo Di Vetta, portavoce del movimento per il diritto all’abitare, definisce una campagna partita il 15 ottobre con l’accampata alla stazione Termini, seguita poi allo sciopero del 30 ottobre con la conseguente accampata ai Fori Imperiali e Colosseo: “le tende sono un simbolo dell’emergenza abitativa e le porteremo in giro per la città”. La mobilitazione punta alla grande manifestazione nazionale indetta dalle stesse realtà, tra cui Usb e Potere al Popolo, per il prossimo 12 dicembre a Roma. “Il piano casa della Meloni non risolve l’emergenza – denuncia ancora Di Vetta -. chi oggi è in emergenza, e parliamo di milioni di persone, non avrà nessuna soluzione dal piano casa”. “Riteniamo che la risposta del governo sia più che altro un vantaggio per chi deve costruire magari su patrimonio pubblico”, insiste ancora, chiedendo risorse al governo e il supporto dell’amministrazione capitolina. L’azione dimostrativa, iniziata con un battibecco con le forze dell’ordine, si è quindi svolta in piena tranquillità ed è durata circa un’ora, al termine della quale i manifestanti si sono dispersi pacificamente.