Milano, la mostra di Carla Bruschi "Intelligenza Arteficiale – edicola che non chiuderà mai"

Diciotto testate giornalistiche e diciotto personaggi entrati nell’immaginario collettivo si incontrano in ‘Intelligenza Arteficiale – Benvenuti nell’edicola che non chiuderà mai’, la nuova mostra personale di Carla Bruschi, in programma dal 9 al 16 novembre 2026 a Palazzo Bagatti Valsecchi, in via Santo Spirito 7, nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano. L’inaugurazione è prevista lunedì 9 novembre alle ore 18. La mostra è curata dal critico e storico dell’arte Giorgio Gregorio Grasso. ‘Intelligenza Arteficiale’ nasce da un gioco di parole che diventa una provocazione culturale. Al centro del progetto c’è la carta stampata, trasformata da semplice mezzo di informazione in materia artistica e luogo della memoria. Carla Bruschi mette in relazione 18 testate giornalistiche con 18 personaggi immortali, tra supereroi e icone dei cartoni animati. Due mondi apparentemente lontani vengono accostati per riflettere sulla progressiva scomparsa della dimensione materiale dell’informazione e sulla rapidità con cui le notizie vengono consumate nell’epoca digitale. “Intelligenza Arteficiale non è un gioco di parole. È un cortocircuito. È l’incontro tra due mitologie che credevo distanti e che invece hanno salvato, a loro modo, la nostra infanzia e la nostra coscienza”, spiega Carla Bruschi.