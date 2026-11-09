Kimi Antonelli è tornato in Italia: "Non vedo l'ora di mangiare le tagliatelle"

Kimi Antonelli è tornato in Italia, dopo il Gran Premio del Brasile e, soprattutto, dopo la vittoria del mondiale di F1 nel Gp precedente, in Messico. “E’ tutto talmente così grande che ho ancora bisogno di una settimana per realizzare il tutto. Ora vado a farmi una tagliatella, vedere i miei amici e stare a casa. E poi sì, vediamo se il finale sarà a Imola. Sarebbe bellissimo chiudere con una gara in casa, un sogno”. “Vincere anche il titolo costruttori è stato bellissimo, è il risultato del lavoro di un gruppo di ragazzi e ragazze che ogni giorni danno il massimo per dare a noi piloti la miglior macchina possibile. E hanno aiutato a realizzare anche questo sogno”