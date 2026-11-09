Governo, Arianna Meloni: "Ci hanno sottovalutato. La sinistra? Stava portando l'Africa in Europa"

“Ci avevano sottovalutato. Avevano detto che saremmo durati pochi giorni, che l’Italia sarebbe andata in default e invece è una nazione che, nonostante quello che stiamo vivendo, due guerre, lo stretto di Hormuz bloccato, il contesto internazionale che conosciamo, ha ripreso a camminare”. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, intervenendo all’incontro “Campania Felix – Dalla grande storia al degrado della sinistra”, organizzato dal partito a Napoli. “Oggi siamo il governo più stabile della Repubblica italiana e quella stabilità è diventata certezza economica – ha aggiunto – abbiamo riportato l’Italia centrale nel contesto internazionale grazie soprattutto alla grande autorevolezza di Giorgia Meloni”. “Quello che abbiamo trovato era un’Italia completamente alla mercé della criminalità, credetemi, anche per delle politiche migratorie assolutamente ideologizzate. A un certo punto la sinistra spostava gli immigrati come fossero una paletta con la sabbia, praticamente stava trasferendo l’Africa dentro l’Europa. Solo che, come voi potete immaginare, l’Africa in Europa non c’entra. Noi abbiamo messo a terra le nostre proposte e sapete che cosa è successo? Sono diminuiti gli sbarchi dell’80% e abbiamo rimpatriato 50mila immigrati irregolari”, ha aggiunto. “Lo vediamo questo fantastico campo largo, è talmente largo il campo che neanche si conoscono più tra di loro, non hanno un’idea in comune. Ecco, forse un’idea in comune ce l’hanno: la patrimoniale e le tasse. Noi che cosa abbiamo fatto? Il contrario, abbiamo investito sulle imprese, sulle famiglie, sui lavoratori e abbiamo fatto ripartire l’economia”, ha aggiunto.