Francia, il ministro Barrot: "Gli attacchi ai frigoriferi sono opera dell'Iran"

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha confermato che “il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran è responsabile” degli attacchi ai frigoriferi avvenuti in Francia. “Si tratta di un attacco di portata e aggressività senza precedenti”, le sue parole riportate dai media di Parigi. Barrot ha annunciato di aver convocato l’ambasciatore iraniano in Francia “per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave”. “Imporremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.