Centrosinistra, flash mob di Spadafora davanti alla sede del Pd: “Nessuno sia escluso”

“Siamo qua per ricordare ai leader del centrosinistra che le prossime elezioni si vincono se saremo tutti quanti uniti, e uniti vuol dire non escludere nessuno”. Così il leader di Primavera Vincenzo Spadafora, nel corso di un flashmob sotto la sede del Pd al Nazareno. “Primavera da due anni sta facendo un lavoro importante per recuperare la partecipazione di tante persone che non andrebbero a votare altrimenti nel 2027, e quindi noi chiediamo a tutti i leader che riconoscano il nostro impegno e il nostro lavoro. La cosa importante è che ieri ho avuto un faccia a faccia molto proficuo con Elly Schlein, quindi la ringrazio, abbiamo parlato a lungo. Il nostro appello adesso però è anche a Giuseppe Conte e al Movimento 5 Stelle, nonché ai leader di AVS, perché tutti riconoscano il lavoro di Primavera, ricordando che le ultime elezioni dove il centrosinistra ha vinto in maniera netta sono quelle del 2006 e s’è vinto per 25.000 voti. Quindi questo vuol dire che ogni voto conta, ecco perché oggi lanciamo la campagna ‘Io conto’, per ricordare che c’è davvero bisogno di tutti alle prossime elezioni. Ho trovato grande disponibilità nella segretaria Elly Schlein, che conosceva benissimo il lavoro che abbiamo fatto, soprattutto il lavoro sui temi. Quindi sono convinto che, al di là del criterio che ormai è stato scelto e non discutiamo, lei, come leader del principale partito del centrosinistra, ed è per questo che oggi siamo sotto la sede del Partito Democratico e non altrove, possa aiutarci a fare in modo che Primavera venga valorizzata al tavolo del centrosinistra”. Quanto alla partecipazione ai tavoli programmatici, “sicuramente ci sarà un modo perché le nostre proposte vengano ascoltate dai gruppi di lavoro. Il criterio della rappresentanza parlamentare lo rispettiamo, però appunto vogliamo fare in modo che le nostre proposte vengano comunque portate ai tavoli e che soprattutto Primavera venga inclusa nel tavolo del centrosinistra quando si dovrà pensare a come gestire la prossima campagna elettorale”, risponde. Quanto a un’eventuale candidatura alle primarie, aggiunge Spadafora, “io ho dato la mia disponibilità proprio all’indomani del fatto che siamo stati esclusi dal tavolo, perché in qualche modo noi le idee di Primavera le dobbiamo rappresentare, ma la mia intenzione è sempre e rimane quella di unire. Quindi, se ci saranno le condizioni anche per evitare una candidatura a nome di Primavera, io lo farò molto volentieri. E in questo senso l’appello è anche a tutte le altre forze che sono nate nell’area di centro del centrosinistra, quindi a Ruffini e Gabrielli, a Onorato, ma anche ai partiti come +Europa, Casa Riformista, perché credo che siamo ancora in tempo per unire le forze e fare una coalizione più credibile per vincere contro la destra”.