Appalti e Salute, due proposte di legge in Senato: Landini consegna le firme raccolte

Una legge per fornire più risorse al Servizio sanitario nazionale e una per garantire i diritti dei lavoratori in caso di appalto. È l’obiettivo di un’ampia rete di associazioni riunite sotto la sigla del comitato “Io firmo” che hanno presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Grazioli due proposte di legge di iniziativa popolare. Dalla sede dell’Associazione della stampa estera in Italia, il segretario Cgil Maurizio Landini assieme ad altri esponenti del mondo sindacale e medico ha illustrato le due proposte di iniziativa popolare in materia di salute e in materia di appalti. Sul tema salute, le cui firme sono state già depositate in Senato, tra le proposte un minimo di 7,5% del Pil di investimento nel settore sanitario, la valorizzazione economica e professionale degli operatori e il rispetto dei tempi delle liste d’attesa. La proposta sul rapporto tra lavoratore e imprese, che vedrà il deposito domani, ha come slogan “Stesso lavoro, stesso contratto” e la principale norma è quella per cui “il lavoratore in appalto o subappalto”. “Una proposta per cui non c’è bisogno di spendere soldi, c’è solo bisogno di cambiare delle leggi del cavolo che sono state fatte in questi anni” ha dichiarato Landini a margine.