Re Carlo III alla commemorazione per la Remembrance Sunday

Re Carlo III ha partecipato alla commemorazione per la Remembrance Sunday, la Domenica della Memoria, che si celebra ogni anno per rendere omaggio al contributo di militari e civili britannici durante le guerre. Davanti al Cenotaph, memoriale di guerra a Whitehall, a Londra, erano presenti, oltre al re, anche il premier inglese Andy Burnham, gli ex primi ministri del Paese, il principe William, la principessa Anna, la regina consorte Camilla e la principessa Kate.

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