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domenica 8 novembre 2026

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Re Carlo III alla commemorazione per la Remembrance Sunday

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Re Carlo III ha partecipato alla commemorazione per la Remembrance Sunday, la Domenica della Memoria, che si celebra ogni anno per rendere omaggio al contributo di militari e civili britannici durante le guerre. Davanti al Cenotaph, memoriale di guerra a Whitehall, a Londra, erano presenti, oltre al re, anche il premier inglese Andy Burnham, gli ex primi ministri del Paese, il principe William, la principessa Anna, la regina consorte Camilla e la principessa Kate.

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