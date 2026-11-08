Primarie centrosinistra, Schlein: “A Milano abbiamo figure molto valide”

Seconda giornata di Elle Active, il forum delle donne attive di Elle Italia, all’Università Cattolica di Milano, dove è intervenuta la segretaria del Pd Elly Schlein. A margine la leader dem ha risposto alle domande sul candidato sindaco del centrosinistra per il dopo Sala. “Il Partito Democratico, come sapete, ha proposto di svolgere delle primarie qui a Milano e ci sono già molte valide figure che si stanno proponendo”, ha detto Schlein. La proposta, ha aggiunto, è “la posizione che anche il Partito Democratico nazionale condivide”.