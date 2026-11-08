Polonia, sparatoria a Cracovia: la polizia fa irruzione nell'abitazione dell'attentatore

La polizia ha fatto irruzione nella casa dell’uomo sospettato di aver aperto il fuoco nella piazza del mercato principale di Cracovia, in Polonia. Nell’attentato sono morte sei persone e altre 16 sono rimaste ferite, compreso l’aggressore, un 24enne, che è stato colpito dagli agenti ed è in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dal primo ministro polacco Donald Tusk, le autorità hanno rinvenuto i corpi di tre familiari stretti del sospettato (due donne e un uomo) all’interno della sua abitazione a Ostrowiec Świętokrzyski, città a circa 150 chilometri a nord-est di Cracovia.