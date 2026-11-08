Polonia, sparatoria a Cracovia: candele e fiori in memoria delle vittime

Candele accese e fiori deposti davanti a un memoriale improvvisato a Cracovia, mentre la Polonia osserva due giorni di lutto nazionale, proclamati a partire da domenica. La commemorazione arriva dopo il grave attacco avvenuto sabato, quando un uomo di 24 anni ha fatto irruzione con un’auto in una piazza centrale affollata aprendo poi il fuoco. Il bilancio è di sei morti e 15 feriti. L’aggressore è stato fermato dalla polizia, che lo ha ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco.

Il ministro della Difesa polacco ha definito l’accaduto un “atto di terrore”. L’attacco si è verificato nella Piazza del Mercato (Rynek Główny), nel cuore del centro storico di Cracovia, una delle principali attrazioni turistiche del Paese e seconda città più grande della Polonia.