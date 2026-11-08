Papa Leone XIV, l'ultima messa in Uruguay prima della partenza per l'Argentina

Papa Leone XIV ha concluso domenica la sua visita in Uruguay, rendendo omaggio alle donne che hanno trasmesso la fede cattolica alle giovani generazioni. Il pontefice aa sottolineato il ruolo che la Chiesa ha svolto sin dalla fondazione del Paese più laico dell’America Latina e si è recato nella città di Florida, a nord di Montevideo, per celebrare un’importante festività prima di dirigersi in Argentina per la seconda tappa del suo viaggio apostolico: si prevede che questa sarà la meta politicamente più delicata, date le aspre critiche mosse dalla Chiesa cattolica al programma di austerità del presidente libertario Javier Milei.