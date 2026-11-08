Paesi Bassi, a migliaia in strada per Gaza: si chiede al governo di rafforzare le sanzioni commerciali contro Israele

Domenica, decine di migliaia di persone, molte delle quali vestite di rosso, hanno sfilato per le strade di Amsterdam in una manifestazione di massa volta a esercitare pressioni sul governo olandese affinché adotti misure più decisive nei confronti di Israele riguardo a Gaza. Si è trattato dell’ultima di una serie di manifestazioni denominate “Red Line” organizzate nei Paesi Bassi per chiedere al governo di assumere una posizione più dura al fine di alleviare le sofferenze nella Striscia. Gli organizzatori hanno chiesto misure quali il rafforzamento delle sanzioni commerciali contro Israele, la dichiarazione ufficiale che le azioni di Tel Aviv a Gaza costituiscono un genocidio e la sospensione di tutte le vendite di armi a Israele.