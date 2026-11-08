Manovra 2027, Schlein: “Aumenta spesa militare ma taglia sanità”

Seconda giornata di Elle Active, il forum delle donne attive di Elle Italia, all’Università Cattolica di Milano, dove è intervenuta la segretaria del Pd Elly Schlein. A margine la leader dem ha attaccato la legge di bilancio. “Una manovra che aumenta la spesa militare di 14 miliardi mentre taglia drasticamente la sanità pubblica e fa anche un regalo alla sanità privata con quel miliardo e sette che è stato messo sulla card”, ha detto Schlein. Il Pd, ha aggiunto, continuerà a insistere con le altre opposizioni “per evitare questi tagli alla sanità, questi tagli alla scuola con 7.000 insegnanti in meno”.