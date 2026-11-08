Israele, Herzog: "Sfide da affrontare sono enormi, serve un governo stabile"

“È necessario lavorare alla costruzione di una prospettiva politica per la regione e per il giorno successivo alla guerra. Occorre procedere con il piano in 20 punti per Gaza del Consiglio per la Pace e del presidente Trump, nonché con i negoziati con il Libano e con gli altri Paesi vicini”, ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog conferendo a Gadi Eisenkot l’incarico di formare un nuovo governo. “Israele ha bisogno di un governo stabile, in grado di affrontare queste sfide nel lungo periodo. È il momento di tendere la mano, fare tutto il possibile per l’unità del popolo e impegnarsi per un governo quanto più valido e stabile possibile, nell’interesse dei cittadini israeliani, che lo desiderano profondamente”, ha aggiunto.